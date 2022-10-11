Sahne Mekanikçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sahne Mekanikçisi görev tanımı nedir, Sahne Mekanikçisi ne iş yapar, Sahne Mekanikçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sahne Mekanikçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sahne Mekanikçisi Tanımı;

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Sahne Mekanikçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sahne Mekanikçisi Maaşları

Sahne Mekanikçisi maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Sahne Mekanikçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sahne Mekanikçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8211.29

Meslek Adı :

Sahne Mekanikçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Sahne Mekanikçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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