Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı görev tanımı nedir, Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı ne iş yapar, Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı Tanımı;

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Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı Maaşları

Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.11

Meslek Adı :

Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sahnelenecek oyunun özelliğine göre görünüm amaçlı su tesisatı, havuz, şelale vb. görevleri, dekoratörün önerileri doğrultusunda, dekor üzerine uygulayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sahne ve Stüdyo Tesisatçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dekoratörden gelen projeye göre tesisat ile ilgili malzemeyi temin etmek,

b) Deneme montajı yapılmış dekora su tesisatını çekmek,

c) Atık suyun akıtılacağı pis su tesisatını çekmek,

d) Dekor arkasına su deposu ve motor kurmak ve atık suyun depoya akmasını sağlamak,

e) Su motoru ile suyun oyun boyunca sürekli akışkanlığını sağlamak,

f) Sahnelenecek oyunla ilgili yağmurlama sistemlerini (suyun cama vurması, tavandan su damlaması vb.) kurmak,

g) Yağmurlama sisteminin çalışmasını denemek, gerekli düzeltmeleri yapmak,

h) Tüm tesisatın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,

i) Oyunla ilgili varsa kalorifer tesisatını çekmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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