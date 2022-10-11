Sallantılı Masa Temizlik İşçisi (Maden) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sallantılı Masa Temizlik İşçisi (Maden) görev tanımı nedir, Sallantılı Masa Temizlik İşçisi (Maden) ne iş yapar, Sallantılı Masa Temizlik İşçisi (Maden) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sallantılı Masa Temizlik İşçisi (Maden) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sallantılı Masa Temizlik İşçisi (Maden) Tanımı;

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Sallantılı Masa Temizlik İşçisi (Maden) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sallantılı Masa Temizlik İşçisi (Maden) Maaşları

Sallantılı Masa Temizlik İşçisi (Maden) maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Sallantılı Masa Temizlik İşçisi (Maden) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sallantılı Masa Temizlik İşçisi (Maden) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9311.32

Meslek Adı :

Sallantılı Masa Temizlik İşçisi (Maden)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Madencilik Ve Taşocakçılığı Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Zenginleştirme ünitesindeki, sallantılı masa yüzeylerini, oluklarını, ara yollarını, su ve fırça ile temizleyen, konsantre oluk kontrollerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sallantılı Masa Temizlik İşçisi (Maden); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sallantılı masa yüzeylerini su ve fırça ile temizlemek,

b) Masa oluklarının ve zenginleştirme ünitesi ara yollarının su ve fırça ile temizliğini yapmak,

c) Krom Konsantre oluk kontrollerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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