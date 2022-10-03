Salyangoz İşleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Salyangoz İşleme İşçisi görev tanımı nedir, Salyangoz İşleme İşçisi ne iş yapar, Salyangoz İşleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Salyangoz İşleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Salyangoz İşleme İşçisi Tanımı;

__

Salyangoz İşleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Salyangoz İşleme İşçisi Maaşları

Salyangoz İşleme İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Salyangoz İşleme İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Salyangoz İşleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.33

Meslek Adı :

Salyangoz İşleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Salyangozları temizleme, boylarına göre ayırma, yıkama, pişirme ve paketleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Salyangoz İşleme İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Toplanan salyangozları kasalara doldurmak,

b) Kasalara doldurulmuş salyangozları bir gün dinlendirmek,

c) Dinlenmiş salyangozları buharlı bir pişirme makinasında tuzlayarak pişirmek,

d) Pişirilen salyangozların, işleme masasında, çatal yardımı ile et kabuk ayrımını yapmak,

e) Salyangozların bağırsak kesimini yapmak,

f) Salyangozları boylarına göre ayırmak(kalibre etmek),

g) Kalibresi tamamlanmış salyangoz etlerini paketlemek,

h) Üründen çıkan salyangoz kabuklarını sıcak su ve gıdaya uygun olan kimyasal ile büyük yıkama taburunda yıkayarak temiz kabuk haline getirmek,

i) Kalibre edilmiş salyangoz etlerini pişirme kazanları içinde baharatla kaynatarak pişirmek,

j) Pişen etleri, temizlenmiş kalibre edilmiş uygun kabuğun içine koymak, k) İşlenmiş ürünleri paketlemek ve etiketlemek,

l) İşlenen ürünleri soğuk zincir ve şoklama kurallarına uygun olarak muhafazasını sağlamak,

m) Çalıştığı ortamda sağlık ve hijyen kurallarına uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?