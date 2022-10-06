Sanayi Makinecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sanayi Makinecisi görev tanımı nedir, Sanayi Makinecisi ne iş yapar, Sanayi Makinecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sanayi Makinecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sanayi Makinecisi Tanımı;

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Sanayi Makinecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sanayi Makinecisi Maaşları

Sanayi Makinecisi maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Sanayi Makinecisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sanayi Makinecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.69

Meslek Adı :

Sanayi Makinecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Makinenin çalışma sistematiğine ve tekniğe göre iplikleri, telayı, kumaşı makineye takıp işlemeye hazırlayabilen, makinede işleme yapabilen ve makinenin basit arızalarını giderebilen, bilgisayarda arma, ev tekstili deri ürünleri, giysi süsleme deseni hazırlayıp sanayi makinesinde işleyip ürüne dönüştürebilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sanayi Makinecisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak

b) Bilgisayarda doküman hazırlamak

c) Sanayi Makineyi işlemeye hazırlamak

d) Sanayi makinesinde işleme yapmak

e) Arma işlemesi yapmak

f) Ev tekstili ürününe nakış yapmak

g) Deri üzerine nakış yapmak

h) Giysi üzerine nakış yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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