Sanayi Nakışçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sanayi Nakışçısı görev tanımı nedir, Sanayi Nakışçısı ne iş yapar, Sanayi Nakışçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sanayi Nakışçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sanayi Nakışçısı Tanımı;

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Sanayi Nakışçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Sanayi Nakışçısı Maaşları

Sanayi Nakışçısı maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Sanayi Nakışçısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sanayi Nakışçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8153.02

Meslek Adı :

Sanayi Nakışçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dikiş Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş talimatı doğrultusunda desen çizebilen, çizdiği deseni bilgisayarda hazırlayabilen, aplike desenini lazer makinesinde kesen, malzemeleri belirleyen, temin eden, sanayi nakış makinesinde işleyen ve kalite kontrolünü yapıp ürüne dönüştürebilen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sanayi Nakışçısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Bilgisayarda desen hazırlamak,

c) Sanayi makinesinde nakış yapmak,

d) Nakışlı ürün tasarımları yapmak,

e) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

f) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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