Şapkacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şapkacı görev tanımı nedir, Şapkacı ne iş yapar, Şapkacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şapkacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şapkacı Tanımı;

__

Şapkacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Şapkacı Maaşları

Şapkacı maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Şapkacı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şapkacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.08

Meslek Adı :

Şapkacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Askeri personelin, zabıta kuvvetlerinin ve öğrencilerin kullandıkları şapkaları imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şapkacı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmal edilecek şapkaların ölçülerine göre kullanacağı kalıpları seçmek,

b) Seçtiği kalıplardan faydalanarak kumaş ve astarları biçerek kartonlar kesmek,

c) Biçilen kumaş ve astar parçaları içine verilen kartonları yerleştirerek teyelleyip dikmek,

d) Dikimden çıkan şapkaları bantlar üzerine istenilen şekil ve kokartları takmak,

e) Hazır olan şapkaları kalıplara yerleştirmek, f) Şapkaların tamirini yapmak ve şapkaları tadil etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?