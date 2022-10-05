Şapkacı (Sahne Ve Studyo) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şapkacı (Sahne Ve Studyo) görev tanımı nedir, Şapkacı (Sahne Ve Studyo) ne iş yapar, Şapkacı (Sahne Ve Studyo) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şapkacı (Sahne Ve Studyo) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şapkacı (Sahne Ve Studyo) Tanımı;

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Şapkacı (Sahne Ve Studyo) Maaşı Ne Kadar? 2022 Şapkacı (Sahne Ve Studyo) Maaşları

Şapkacı (Sahne Ve Studyo) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Şapkacı (Sahne Ve Studyo) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şapkacı (Sahne Ve Studyo) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.12

Meslek Adı :

Şapkacı (Sahne Ve Studyo)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar Meslek Grubu : Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tiyatroda sahnelenecek oyunun özelliklerine ve kostüm kreatörünün eskizlerine (çizimlerine) göre, oyuncunun rol gereği oyunda kullanacağı şapka, kavuk, bere, vb.aksesuarları yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şapkacı (Sahne ve Stüdyo), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kostüm kreatörünün çizimlerine göre kullanacağı kalıpları (mülaj) hazırlamak,

b) Şapkayı giyecek oyuncunun baş ölçülerini almak,

c) Şapkanın tepe yüksekliğini ve kenar genişliğini ayarlamak,

d) Kalıplara göre tepe germek,

e) Kalıptan çıkarılan tepeyi istenilen modele göre kesmek,

f) Tepe hazırlandıktan sonra, kenarlı şapkalarda, kenar hazırlamak,

g) Biye dikmek,

h) Şapkayı istenilen renk ve türde kumaş ile kaplamak,

i) Şapkayı; tül, gül, inci, boncuk, dantel, vb. ile süslemek,

j) Oyunun oynandığı döneme ve kreatörün eskizlerine(çizimlerine) göre şapka çeşitleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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