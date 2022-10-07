Şarj İşçisi (Boya) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şarj İşçisi (Boya) görev tanımı nedir, Şarj İşçisi (Boya) ne iş yapar, Şarj İşçisi (Boya) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şarj İşçisi (Boya) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şarj İşçisi (Boya) Tanımı;

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Şarj İşçisi (Boya) Maaşı Ne Kadar? 2022 Şarj İşçisi (Boya) Maaşları

Şarj İşçisi (Boya) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Şarj İşçisi (Boya) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şarj İşçisi (Boya) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.52

Meslek Adı :

Şarj İşçisi (Boya)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Boya üretiminde kullanılacak hammaddelerden istenilen kalitede boya elde etmek için şarj (karıştırma) kazanı ve tanklarını dolduran, mikseri çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şarj İşçisi (Boya); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük üretim bilgilerini almak,

b) Elle hazırlanacak boya malzemelerini terazi ve kantarlarda tartmak ve kaplarda karıştırmak,

c) Otomatik boşaltma sistemini kontrol etmek,

d) Hazırladığı ürün etiketini ilgili üretim tank veya kazanına yapıştırmak,

e) Kazan veya tankların mikserlerini çalıştırmak ve ürünü karıştırmak,

f) Karışıma renk pastalarını, solventleri, vernik ve diğer katkı maddelerini sırasıyla ilave etmek,

g) Şarjı biten üründen numune alıp kontrole götürmek,

h) Üretim sonunda şarj tank ve kazanlarının temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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