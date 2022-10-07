Sarma Makinesi Ayarcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sarma Makinesi Ayarcısı görev tanımı nedir, Sarma Makinesi Ayarcısı ne iş yapar, Sarma Makinesi Ayarcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sarma Makinesi Ayarcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sarma Makinesi Ayarcısı Tanımı;

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Sarma Makinesi Ayarcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Sarma Makinesi Ayarcısı Maaşları

Sarma Makinesi Ayarcısı maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Sarma Makinesi Ayarcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sarma Makinesi Ayarcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.11

Meslek Adı :

Sarma Makinesi Ayarcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Elyaf fitillerini iplik haline getiren, iplikleri katlayan, büken ve saran makinelerinin gerekli ayarlarını yaparak çalışmaya hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sarma Makinesi Ayarcısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ayarları bozulan veya yeni bir işe göre ayarları düzenlenecek makineleri tespit etmek,

b) Makinelerin ayar dişlilerini, motor kasnaklarını, bobin takılan iğlerini ve ipliklerin geçtiği kopça ve kılavuzları kontrol etmek,

c) İmal edilecek ipliğin ölçülerine, yapılacak büküm ve sarımın cinsine göre ayar dişlilerinden ve kollarından gerekli iğ, büküm ve sarım ayarlarını yaparak, ayarlama anında tespit ettiği ufak arızaları giderip veya ilgili kısımlara haber vererek arızaların giderilmesini temin etmek,

d) Ayarları biten makineleri çalıştırıp son kontrollerini yaparak ilgili işçilere teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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