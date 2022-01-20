Satış Müdürü Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Satış Müdürü Yardımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Satış Müdürü Yardımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Satış Müdürü Yardımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Satış Müdürü Yardımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Satış Müdürü Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Satış Müdürü Yardımcısı Maaşları

Satış Müdürü Yardımcısı maaşı ortalama olarak aylık 14750_TL'dir. En düşük Satış Müdürü Yardımcısı maaşı 8500_TL, En yüksek ise 21000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Satış Müdürü Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1221.12

Meslek Adı :

Satış Müdürü Yardımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Satış Ve Pazarlama Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşletmelerde satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütülmesi, fiyat politikalarını belirlenmesi, personelini yönetim ve kontrol edilmesi yapma ve/veya yapılmasına yardım etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Satış Müdürü Yardımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satış ve pazarlama planları yaparak, yapılan satış sözleşmelerini ilgili departmanlara göndermek,

b) Piyasa şartlarını ve sektördeki rakiplerini takip etmek,

c) Ücret sözleşmelerini diğer departman yöneticileri ile koordineli olarak hazırlamak,

d) Satış artırıcı yeni politikalar geliştirmek,

e) Halkla ilişkiler departmanı ile koordineli olarak reklam faaliyetleri gerçekleştirmek,

f) Fuar vb. organizasyonlara katılarak otelin tanıtım ve satışını yapmak,

g) Direkt satış kanallarıyla müşteriye ulaşmak,

h) Mevcut müşteri portföyünü geliştirmek, korumak otelin doluluğunun sürekliliğini sağlamak için alternatif politikalar üretmek,

i) Aylık ve yıllık raporlar düzenlemek ve istatistikleri hazırlamak,

j) Personeline mesleki eğitim vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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