Satış Müdürü/Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Satış Müdürü/Yöneticisi görev tanımı nedir, Satış Müdürü/Yöneticisi ne iş yapar, Satış Müdürü/Yöneticisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Satış Müdürü/Yöneticisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Satış Müdürü/Yöneticisi Tanımı;

Bir endüstriyel işletmenin veya diğer organizasyonun satış çalışmalarını planlayan, organize eden, denetleyen ve satış politikasının oluşturulması çalışmalarına katılan kişidir.

Satış Müdürü/Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Müdürü/Yöneticisi Maaşları

Satış Müdürü/Yöneticisi maaşı ortalama aylık 3.900 - TL’dir. En düşük Satış Müdürü/Yöneticisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Satış Müdürü/Yöneticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Satış Müdürü/Yöneticisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Satış Müdürü/Yöneticisi Ne İş Yapar?

Satış Müdürü/Yöneticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Endüstriyel işletme veya diğer organizasyon yöneticilerince belirlenen amaç ve politikalara uygun olarak pazar potansiyelini tespit etmek ve pazar talebine uygun yıllık pazarlama planları hazırlamak,

b) Satış tahminleri ve piyasa araştırmaları yaparak, ıskonto ve dağıtım işlemleri, personel ve satış bütçelerini belirlemek,

c) Fiyat tespiti yapmak için birimlere fiyat anketörlerini göndermek, organizasyonu yapmak, fiyatların tablolara dökülmesini nezaret etmek, çıkan sorunları çözmek, hatalı bilgi derlemeye karşı önlemler almak, anketleri kontrol etmek ve toplanan bilgileri ilgililere iletmek,

d) Iskonto hadlerini belirlemek,

e) Ruhsatlı ürünlerin fiyat beyannameleri ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, ürünlerin tanıtım faaliyetlerini yaptırmak, reklam ajansının tüm faaliyetlerini izlemek ve denetlemek,

f) Satış metotları, teşvikler, özel kampanyalar ve personel eğitimini içeren satış programlarını organize etmek,

g) Ürünlerin dağıtım ve satışını izlemek, piyasadaki değişmelere göre pazarlama planında yapılması gereken değişiklikleri ilgililere önermek,

h) Satış denetçileriyle satışa sunulan ürüne karşı müşterilerin tutumunu görüşmek,

i) Tüketici şikayetlerini incelemek ve satış faaliyetlerini ilgilendiren sorunlarda karar vermek, gerekli önlemleri almak, satış çalışmaları hakkında ilgililere bilgi vermek,

j) İthal veya ihraç edilecek malların mevzuata uygunluğunu araştırarak, gerekli işlemleri tamamlatmak,

k) Gerektiğinde büyük satış kontratlarını görüşebilmek, satış faaliyetleri ile ilgili piyasa araştırmalarını kontrol ve organize edip planlayabilir,

l) Reklam ve benzer ajanslarla kuruluşun satışlarını tanıtmasının sunuş ve hazırlıklarını yapması konusunda görü

Satış Müdürü/Yöneticisi Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Satış Ve Pazarlama Müdürleri

Satış Müdürü/Yöneticisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Satış Müdürü/Yöneticisi mesleğinin meslek kodu 1221.05 olarak belirlenmiştir



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