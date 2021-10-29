Satış Sonrası Hizmet Personeli Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Satış Sonrası Hizmet Personeli görev tanımı nedir, Satış Sonrası Hizmet Personeli ne iş yapar, Satış Sonrası Hizmet Personeli olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Satış Sonrası Hizmet Personeli mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Satış Sonrası Hizmet Personeli Tanımı;

Satışa sunulan ürünlerin ve teçhizatların özellikleri ve fonksiyonları hakkında potansiyel müşterilere bilgi sağlanması, bunların kullanımını veya niteliklerini gösterilmesi, müşterinin mamulü satın alma ve kullanma sürecinde, rakiplere göre çeşitli farklılıklarını belirtilmesi ve özellikle müşteri isteklerini karşılamada hızlı olunması faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Satış Sonrası Hizmet Personeli Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Sonrası Hizmet Personeli Maaşları

Satış Sonrası Hizmet Personeli maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Satış Sonrası Hizmet Personeli maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Satış Sonrası Hizmet Personeli iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmet Personeli Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Satış Sonrası Hizmet Personeli Ne İş Yapar?

Satış Sonrası Hizmet Personeli; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Rakip ürünlerini tanımak,

b) Müşterinin ürün ile ilgili sorularına cevap vermek,

c) Satış sonrası hizmette müşteri beklentilerine uygun düzeltici ve önleyici faaliyetleri uygulamak,

d) Satış sonrası hizmet fonksiyonlarının etkinliğini sağlamak,

e) Satış sonrası hizmet fonksiyonları olarak eğitim, montaj, koruyucu bakım (kontrol), bakım, onarım, yedek parça, garanti ve sigorta faaliyetleri işlemlerini yürütmek,

f) Müşterinin risk faktörlerini belirlemek,

g) Müşterilerle sosyal ilişkileri sürdürmek,

h) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Satış Sonrası Hizmet Personeli Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler)

Meslek Birim Grubu :

Ticari Satış Temsilcileri

Satış Sonrası Hizmet Personeli Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Satış Sonrası Hizmet Personeli mesleğinin meslek kodu 3322.11 olarak belirlenmiştir



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