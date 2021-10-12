Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı görev tanımı nedir, Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı ne iş yapar, Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı Tanımı;

İşletmelerin pazarlama ve satış birimlerinde, satışların planlanması ve siparişlerin alınması gibi işleri yürüten kişidir

Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı Maaşları

Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 3.650- TL’dir. En düşük Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.950 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı Ne İş Yapar?

Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşteri gereksinimlerini saptamak, yeniliklerden haberdar etmek, şikayetleri dinleme amacı ile müşteri ziyaretleri yapmak,

b) Satışların yapılmasını planlamak,

c) Alınan siparişlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak,

d) Müşteri memnuniyetini belirlemek için çeşitli anket çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

e) Satış sonrası hizmetleri sağlamak,

f) Bilgi alış verişi için satış elemanları ile bilgi toplantıları yapmak,

g) Satışları denetlemek ve gelecek için yeni hedefler belirlemek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler)

Meslek Birim Grubu :

Ticari Satış Temsilcileri

Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı mesleğinin meslek kodu 3322.04 olarak belirlenmiştir

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