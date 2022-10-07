Saya Hazırlayıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Saya Hazırlayıcı görev tanımı nedir, Saya Hazırlayıcı ne iş yapar, Saya Hazırlayıcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Saya Hazırlayıcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Saya Hazırlayıcı Tanımı;

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Saya Hazırlayıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Saya Hazırlayıcı Maaşları

Saya Hazırlayıcı maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Saya Hazırlayıcı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Saya Hazırlayıcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.16

Meslek Adı :

Saya Hazırlayıcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ayakkabının saya aksamını bir araya getirerek saya dikişine hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Saya Hazırlayıcı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilmiş derinin kenarlarını bir makinede tıraşlamak,

b) Parçaları yapıştırıcı bir madde ile tespit ederek kenarlarını tıraş etmek ve kıvırmak,

c) Bir veya birkaç iş üzerinde ihtisası bulunmak ve o suretle ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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