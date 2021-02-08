Sefirin Kızı 39. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sancar, Mavi'den hoşlanıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sancar, Melek ile birlikte Mavi'nin yanına giderken Halise ise Sancar'ın sürekli Mavi'nin evine gitmesine tepki gösterir. Mavi'den hoşlanan Sancar'ın Mavi'nin evli olmadığını öğrenmesi sevgisini ikiye katlar.