  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Sefirin Kızı 39. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sancar, Mavi'den hoşlanıyor!

Sefirin Kızı 39. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sancar, Mavi'den hoşlanıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sancar, Melek ile birlikte Mavi'nin yanına giderken Halise ise Sancar'ın sürekli Mavi'nin evine gitmesine tepki gösterir. Mavi'den hoşlanan Sancar'ın Mavi'nin evli olmadığını öğrenmesi sevgisini ikiye katlar.

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı'nın başrolünde yer alan Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu ise Sefirin kızı Nare'yi canlandıracak. Öte yandan Sefirin Kızı'nın çekimleri 25 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı, Kasım ayında yayınlanmaya başlayacak.

Sefirin Kızı 39. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sancar, Mavi'den hoşlanıyor!

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Engin Akyürek: Sancar
Tuba Büyüküstün: Mavi
Erdal Küçükkömürcü: Güven Çelebi (Sefir)
Gonca Cilsaun: Halisefe
Tülin Yazkan: Menekşe
Erhan Alpay: Akın
Ömrüm Nur Çamçakallı: Nare’nin küçüklüğü 
İlayda Ildır
Hivda Zizan Alp: Elvan
Doğukan Polat: Yahya
Sami Aksu
Edip Tepeli
Esra Kızıldoğan: Müge 
Cansu Gültekin
Nilüfer Kıçarslan
Kaan Sevi
Hakan Ummak
Cemre Öktem: Zehra
Yağmur Başkurt
Beren Gençalp: Melek

Yasak Elma 97. Bölüm fragmanı yayınlandı | Morgda yatan Şahika mı?Yasak Elma 97. Bölüm fragmanı yayınlandı | Morgda yatan Şahika mı?

Çukur 4. sezon 23. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yamaç'tan büyük geri dönüş!Çukur 4. sezon 23. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yamaç'tan büyük geri dönüş!

Mucize Doktor 49. bölüm fragmanı yayınlandı! | ''Sevgi bizi kurtarır!''Mucize Doktor 49. bölüm fragmanı yayınlandı! | ''Sevgi bizi kurtarır!''

Ramo 31. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo, baskını yapanı bulmaya çalışıyor!Ramo 31. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo, baskını yapanı bulmaya çalışıyor!

 

08 Şubat 2021 Pazartesi 09:10
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Sol Yanım 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asena'nın hain planı!
Sol Yanım 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asena'nın hain planı!
Doğduğun Ev Kaderindir 31. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi'nin kurtuluşuna Barış engeli!
Doğduğun Ev Kaderindir 31. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi'nin kurtuluşuna Barış engeli!
Masumlar Apartmanı 21. bölüm fragmanı yayınlandı! | Safiye'nin büyük değişimi!
Masumlar Apartmanı 21. bölüm fragmanı yayınlandı! | Safiye'nin büyük değişimi!
Sefirin Kızı 39. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sancar, Mavi'den hoşlanıyor!
Sefirin Kızı 39. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sancar, Mavi'den hoşlanıyor!
Yasak Elma 97. Bölüm fragmanı yayınlandı | Morgda yatan Şahika mı?
Yasak Elma 97. Bölüm fragmanı yayınlandı | Morgda yatan Şahika mı?
Çukur 4. sezon 23. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yamaç'tan büyük geri dönüş!
Çukur 4. sezon 23. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yamaç'tan büyük geri dönüş!
Mucize Doktor 49. bölüm fragmanı yayınlandı! | ''Sevgi bizi kurtarır!''
Mucize Doktor 49. bölüm fragmanı yayınlandı! | ''Sevgi bizi kurtarır!''
Ramo 31. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo, baskını yapanı bulmaya çalışıyor!
Ramo 31. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo, baskını yapanı bulmaya çalışıyor!
Hercai 58. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan, Azize'yi Miran'dan saklıyor!
Hercai 58. bölüm fragmanı yayınlandı! | Reyyan, Azize'yi Miran'dan saklıyor!
Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin Ali'ye karşı öfke patlaması yaşıyor!
Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin Ali'ye karşı öfke patlaması yaşıyor!