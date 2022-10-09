Şeker Tedarik İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şeker Tedarik İşçisi (Bisküvi) görev tanımı nedir, Şeker Tedarik İşçisi (Bisküvi) ne iş yapar, Şeker Tedarik İşçisi (Bisküvi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şeker Tedarik İşçisi (Bisküvi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şeker Tedarik İşçisi (Bisküvi) Tanımı;

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Şeker Tedarik İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Şeker Tedarik İşçisi (Bisküvi) Maaşları

Şeker Tedarik İşçisi (Bisküvi) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Şeker Tedarik İşçisi (Bisküvi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şeker Tedarik İşçisi (Bisküvi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.06

Meslek Adı :

Şeker Tedarik İşçisi (Bisküvi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bisküvi, gofret vb. ürünler imal edilen işletmelerde üretilen mamul için gerekli olan şekeri şeker silolarından sevk eden, kullanıma hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şeker Tedarik İşçisi (Bisküvi), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pudra şeker sistemini çalıştırarak pudra şekerini hazırlamak,

b) Şeker beslemesi yapmak,

c) Nişasta beslemesi yapmak,

d) Günlük depodan çekilen hammadde tasnifini yapmak,

e) Pudra şekeri yapımında kullanılan kristal şeker miktarı tespitini yapmak,

f) Depoda bulunan hammaddenin son kullanım tarihinin takibini yaparak kullanmak,

g) Depo içerisinden ilk giren ilk çıkar yöntemi ile malzemeleri kullanıma hazırlamak,

h) Kullandığı makinelerin ve çalıştığı yerin temizliğini yapmak,

i) Vardiyasında karşılaştığı sorunları ilk amirine bildirmek,

j) Kendisinden sonraki şekerciye vardiyasıyla ilgili bilgileri aktarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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