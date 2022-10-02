Selofan Kaplama Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Selofan Kaplama Operatörü görev tanımı nedir, Selofan Kaplama Operatörü ne iş yapar, Selofan Kaplama Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Selofan Kaplama Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Selofan Kaplama Operatörü Tanımı;

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Selofan Kaplama Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Selofan Kaplama Operatörü Maaşları

Selofan Kaplama Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Selofan Kaplama Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Selofan Kaplama Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7323.12

Meslek Adı :

Selofan Kaplama Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Baskı Tamamlama Ve Ciltleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; makineyi gerçekleştirilecek işleme uygun olarak hazırlayarak selofan kaplama yapan, makinenin periyodik bakımını gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Selofan Kaplama Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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