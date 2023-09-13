Sen Türkülerini Söyle final yaptı! Şampiyon belli oldu!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sen Türkülerini Söyle isimli yarışma 10. bölümü ile final yaptı. Birinci olan isim çok araştırılırken, Jürisinde Emre Yücelen, Öykü Gürman gibi isimlerin yer aldığı yarışmanın finali hakkında merak edilenleri sizlerle paylaştık. İşte detaylar haberimizde...

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Sen Türkülerini Söyle final yaptı! Şampiyon belli oldu!

Sen Türkülerini Söyle yarışması 10. bölümüyle süper final yaptı. TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan şarkı yarışmasında büyük finalin ardından kazanan isim netleşti. Peki, Sen Türkülerini Söyle kim kazandı, kim birinci oldu? İşte Sen Türkülerini Söyle yarışmasının birincisine dair güncel bilgiler...

Sen Türkülerini Söyle final yaptı! Şampiyon belli oldu!

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE FİNALE KİM KALDI?

Finale kalan isimler şu şekildeydi:

Esra Abay

Elif Kayacan

Emre Yücelen oyunu Elif'ten yana kullanırken İsmail Altunsaray Esra'yı daha çok beğendiğini ifade etti.

Sen Türkülerini Söyle final yaptı! Şampiyon belli oldu!


SEN TÜRKİLERİNİ SÖYLE KİM KAZANDI?

Cengiz Özkan, ''Burada kaybeden yok, Türk Halk Müziği ve Türküler kazandı.'' diyerek kazanması için oyunu Esra'dan yana kullandı.
Kazanan isim Öykü Gürman ve Aysun Gültekin'in oylarını da alan Esra Abay oldu. Esra şampiyonluğunu eşiyle kutladı. Yarışmanın kazananı 500 bin lira para ödülü ile ödüllendiriliyor.

Sen Türkülerini Söyle final yaptı! Şampiyon belli oldu!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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