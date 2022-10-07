Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü Tanımı;

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Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü Maaşları

Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8142.35

Meslek Adı :

Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörler

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü

Görev ve İşlem Basamakları :

Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü; Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

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