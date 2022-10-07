Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü Tanımı;
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Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü Maaşları
Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8142.35
Meslek Adı :
Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörler
Meslek Birim Grubu :
Plastik Ürünleri Makine Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü
Görev ve İşlem Basamakları :
Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü; Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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