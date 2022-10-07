Sentetik-Pamuk İplik Kontrol İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Sentetik-Pamuk İplik Kontrol İşçisi Tanımı;

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Sentetik-Pamuk İplik Kontrol İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sentetik-Pamuk İplik Kontrol İşçisi Maaşları

Sentetik-Pamuk İplik Kontrol İşçisi maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Sentetik-Pamuk İplik Kontrol İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sentetik-Pamuk İplik Kontrol İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.38

Meslek Adı :

Sentetik-Pamuk İplik Kontrol İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretim sürecinde polyester ve tekstüre ipliklerin kalitesini kontrol etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Sentetik-Pamuk İplik Kontrol İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İplik mukavemet ve uzama kontrolü yapmak,

b) İplik düzgünsüzlük kontrolü yapmak,

c) İplik büküm kontrolü yapmak.

d) Konik levha ile iplik düzgünsüzlük kontrolü yapmak,

e) İplik boya düzgünsüzlüğü kontrolü yapmak,

f) Tekstüre iplikte kıvırcıklık kontrolü yapmak,

g) Cipste vizkozite kontrolü yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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