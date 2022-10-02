Sepet İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sepet İmal İşçisi görev tanımı nedir, Sepet İmal İşçisi ne iş yapar, Sepet İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sepet İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sepet İmal İşçisi Tanımı;

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Sepet İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sepet İmal İşçisi Maaşları

Sepet İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sepet İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sepet İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7317.04

Meslek Adı :

Sepet İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Ağaç, Sepetçilik Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bodur söğüt veya sepetçi söğüdü, bambu, kamış yahut benzeri bitkisel malzemeyi elle ağ gibi işleyerek çeşitli şekillerde sepetler ören kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sepet imal işçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Söğüt dalı gibi malzemeden yapılmış bir iskelet üzerine bambu, kamış veya benzeri malzemeyi ağ gibi örerek sepetin dip kısmını yapmak,

b) Sepet dibinin kenar çevresine ve örülmüş kısımlar arasına çubuklar yerleştirerek sepetin kenar kasnağını teşkil etmek,

c) Bu çubukları yukarı doğru sepet dibine dikey olarak bükmek ve etrafına bir çember geçirerek yanların örülmesi için sağlam bir iskelet kurmak,

d) Bu çubuklar arasını da malzeme ile örerek sepetin yanlarını tamamlamak,

e) Yukarı doğru uzanan çubukların ucunu düzeltmek veya sivriltmek,

f) Bunları eğerek üst kenar örgülerinin içine ve yana doğru sokup yerleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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