Seracılık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Seracılık Teknikeri görev tanımı nedir, Seracılık Teknikeri ne iş yapar, Seracılık Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Seracılık Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Seracılık Teknikeri Tanımı;

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Seracılık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Seracılık Teknikeri Maaşları

Seracılık Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Seracılık Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seracılık Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.07

Meslek Adı :

Seracılık Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Seralarda, sebze ve çiçek üretimi ile ilgili çalışmaları yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Seracılık Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cam, naylon vb. örtü malzemelerine göre seraları hazırlamak,

b) Seraların ısıtma, havalandırma, soğutma, aydınlatma, nemlendirme ve diğer teçhizatların donatılması işlerini planlamak ve düzenlemek,

c) Her tür çevre faktörünün bitki gelişimine etkilerini araştırmak,

d) Sebze ve süs bitkilerini sınıflandırarak çeşitli yetiştirme ortamlarını (yer yastıkları, beton yastıkları), ekim-dikim yerlerini hazırlamak,

e) Bahçe ve süs bitkilerinin tohum, aşı, çelik, daldırma, kök ve dip sürgünü, yavru bitki, özelleşmiş gövde ve kök, apomiktik tohum, vegatitif kol yardımıyla üretilmesini sağlamak,

f) Sera topraklarının ekim-dikime hazır hale getirilmesi için gerekli drenaj, temizlik, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltme, tuzluluk ve önlenmesi, dezenfeksiyon çalışmalarını yapmak,

g) Bahçe ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili olarak tohum ekiminden hasada kadar tüm işlemleri yapmak veya yaptırmak,

h) Seradaki bitkilerin su ihtiyaçlarını hesap etmek ve uygulanacak sulama yöntemine göre sulamak,

i) Seradaki bitkilerin yetiştirilmesi sırasında görülen zararlılar ve hastalıklara karşı mücadele çalışmaları yapmak,

j) Seradaki bitkilerin yetiştirilmesi sırasında besin maddelerinin gereğinden fazla ya da az olması durumunda görülen anormallikleri tespit etmek ve giderilmesini sağlamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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