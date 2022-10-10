Seramik Çamur Eleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Seramik Çamur Eleme İşçisi görev tanımı nedir, Seramik Çamur Eleme İşçisi ne iş yapar, Seramik Çamur Eleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Seramik Çamur Eleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Seramik Çamur Eleme İşçisi Tanımı;

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Seramik Çamur Eleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Seramik Çamur Eleme İşçisi Maaşları

Seramik Çamur Eleme İşçisi maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Seramik Çamur Eleme İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seramik Çamur Eleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.59

Meslek Adı :

Seramik Çamur Eleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretim bölümünün ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı hammaddeleri değirmen içinde öğütme,sistem içinde su ilavesiyle çamur haline dönüştürme,oluşturulan çamurun elenmesini ve pompalarla stok havuzlarına alınmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Seramik Çamur Eleme İşçisi,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Farklı hammaddelerin bunkerlerden belirlenen miktarlarda değirmene aktarılmasını sağlamak,

b) Öğütücü bilyelerin görsel kontrollerini yapmak, eksildiğinde ilave etmek,

c) Hammaddelerin belirli süre öğütülmelerini sağlamak,

d) Değirmen içine tanımlanan oranlarda su ilavesi yapmak,

e) Değirmen içine vizkozite için elektrolit katkısı yapmak,

f) Ana kumanda panosundan öğütme işlemlerinin takip ve kontrolünü yapmak,

g) Hamuru çıkış eleğinden ve nihai elekten geçirmek,elek altı çamuru çamur havuzuna almak,

h) Nihai elekten gelen çamuru pompa ile bekleme havuzlarına almak,

i) İhtiyaca göre çamuru pompa ile spray-dryer bölümüne göndermek,

j) Arıza ve aksaklıklarda makinaya ve bantlara müdahale etmek,arızayı gidermek,

k) Makinanın ve bantların temizlik,bakım ve yağlamasını yapmak,

l) Makinanın hareketli noktalarını ve filtreleri temizlemek, yağlamak,

m) Periyodik baklımların yapılmasını sağlamak ve bakım işlemlerine nezaret etmek,

n) İşlemler konusunda amirini bilgilendirmek,

o) Vardiya bilgilerini kaydetmek ve görevi bir sonraki vardiya görevlisine devretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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