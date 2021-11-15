Seramik İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Seramik İmal İşçisi Maaşları ve İş İlanları

Seramik İmal İşçisi görev tanımı nedir, Seramik İmal İşçisi ne iş yapar, Seramik İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Seramik İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Seramik İmal İşçisi Tanımı;

Bu grup, ince varak veya krepon kağıdı yapan, silindir kalıplı bir makinede el işi taklidi kağıt imal eden, formülüne göre kağıt yüzüne tatbik edilmek üzere, zamk, kola, reçine ve diğer dolgu malzemesi yapan, kağıtları balmumuyla kaplayıp su geçirmez hale getiren bir makineyi çalıştıran, kağıtları mürekkep-balmumu-karbon karışımlı bir maddeyle astarlayıp makineyle karbon kağıdı yapan, kağıt imalinde kullanılan boyaları hazırlayan, kağıt, karton ve mukavvaları kesen, karton ve mukavvaları fırında kurutan kişilerdir.

Seramik İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Seramik İmal İşçisi Maaşları

Seramik İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4.750 - TL’dir. En düşük Seramik İmal İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seramik İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Seramik İmal İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Seramik İmal İşçisi Ne İş Yapar?

Diğer Kağıt İmalat İşçileri İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İnce varak veya krepon kağıdı yapmak,

b) Silindir kalıplı bir makinede el işi taklidi kağıt imal etmek,

c) Formülüne göre kağıt yüzüne tatbik edilmek üzere, zamk, kola, reçine ve diğer dolgu malzemesi yapmak,

d) Kağıtları balmumuyla kaplayıp su geçirmez hale getiren bir makineyi çalıştırmak,

e) Kağıtları mürekkep-balmumu-karbon karışımlı bir maddeyle astarlayıp makineyle karbon kağıdı yapmak,

f) Kağıt imalinde kullanılan boyaları hazırlamak,

g) Kağıt, karton ve mukavvaları kesmek,

h) Karton ve mukavvaları fırında kurutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Seramik İmal İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Hamuru Ve Kağıt İmalat Tesisi Operatörleri

Seramik İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Seramik İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 8181.56 olarak belirlenmiştir

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