Seri Üretimtezgah Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Seri Üretimtezgah Operatörü görev tanımı nedir, Seri Üretimtezgah Operatörü ne iş yapar, Seri Üretimtezgah Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Seri Üretimtezgah Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Seri Üretimtezgah Operatörü Tanımı;

Seri üretim tezgahlarında (PLC, NC.CNC. vb.) parça işleyen, ayar gerektirmeyen hazırlanmış takımları belirlenmiş sıraya göre tezgaha bağlama, değiştirme işlemlerini yapan, işlenmesi gereken parçaları tezgaha yerleştiren ve işlendikten sonra söken, parçaların işlem sonrası temizliğini yapan, parçaların ölçü kontrollerini yapan kişidir.

Seri Üretimtezgah Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Seri Üretimtezgah Operatörü Maaşları

Seri Üretimtezgah Operatörü maaşı ortalama aylık 5.900 - TL’dir. En düşük Seri Üretimtezgah Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seri Üretimtezgah Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Seri Üretimtezgah Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Seri Üretimtezgah Operatörü Ne İş Yapar?

Seri Üretim Tezgah Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlem sırasına göre belirlenmiş takım ve tertibatı makine veya tezgahlara bağlamak veya değiştirmek, takım ayarlarını yapmak,

b) Seri üretim tezgahlarında uygun işleme hızında (PLC, NC, CNC vb.) parça işlemek,

c) İşlemleri izlemek, malzeme akışını sağlamak,

d) İşlenmesi gereken parçayı tezgaha bağlamak ve işlendikten sonra sökmek,

e) Resim, kroki veya talimatlara göre parçaların ölçü kontrollerini yapmak,

f) Ayar sapmalarında gerekli düzeltmeleri yapmak,

g) Parçaların işlenmesi sırasında özelliğini kaybeden veya işlem göremez duruma gelen işleme takımlarını sökmek, yeni takımlarla değiştirmek,

h) İşleme takımlarının yeniden kullanılması için bileme bölümüne göndermek,

i) İşlenen parçaları temizlemek, istiflemek,

j) Tezgah, makine, aparat vb. ile çalışma yerinin bakım ve temizliğini yapmak,

k) Arıza durumunda tezgahı durdurmak ve ilgililere haber vermek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Seri Üretimtezgah Operatörü Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Seri Üretimtezgah Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Seri Üretimtezgah Operatörü mesleğinin meslek kodu 7223.72 olarak belirlenmiştir

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