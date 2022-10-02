Sert Kapak Takma Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sert Kapak Takma Operatörü görev tanımı nedir, Sert Kapak Takma Operatörü ne iş yapar, Sert Kapak Takma Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sert Kapak Takma Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sert Kapak Takma Operatörü Tanımı;

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Sert Kapak Takma Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Sert Kapak Takma Operatörü Maaşları

Sert Kapak Takma Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sert Kapak Takma Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sert Kapak Takma Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7323.17

Meslek Adı :

Sert Kapak Takma Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Baskı Tamamlama Ve Ciltleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sert kapak takma işlemleri için maket ve sert kapak hazırlayan, sert kapak takma makinesini işe hazırlayarak sert kapak takan, makinenin periyodik bakımını gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sert Kapak Takma Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre koruma ve kalite önlemlerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Yapılacak işin maketini (numunesini) hazırlamak,

d) Makineyi gerçekleştirilecek işleme uygun olarak hazırlamak,

e) Sert kapak takmak,

f) Makinenin periyodik bakımını yapmak,

g) Meslekî gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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