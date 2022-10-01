Seyyar Otomatik Oksiasetilen Kesme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Seyyar Otomatik Oksiasetilen Kesme Makinesi İşçisi Tanımı;

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Seyyar Otomatik Oksiasetilen Kesme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Seyyar Otomatik Oksiasetilen Kesme Makinesi İşçisi Maaşları

Seyyar Otomatik Oksiasetilen Kesme Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Seyyar Otomatik Oksiasetilen Kesme Makinesi İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seyyar Otomatik Oksiasetilen Kesme Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.26

Meslek Adı :

Seyyar Otomatik Oksiasetilen Kesme Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar Meslek Birim Grubu : Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal parçaları oksiasetilen alevi ile çeşitli şekillerde kesen seyyar ve otomatik bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Seyyar Otomatik Oksiasetilen Kesme Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilecek parçanın teknik resmini ve diğer ölçülerini incelemek,

b) Yapılacak kesimin şekline ve ölçülerine göre parçayı işaretlemek,

c) Kesme makinesini parça üzerinde hareket ettiren rayları döşeyip kesim arabasını raylar üzerine yerleştirmek,

d) Kesilecek parçanın cinsine göre ilgili vanalardan gaz basıncını ve miktarını ayarlamak,

e) Şalumodan çıkan gazı ateşleyerek alev boyunu düzenlemek,

f) Makineyi çalıştırarak kesim arabasını raylar üzerinde hareket ettirmek,

g) Şalumodan çıkan alevi parçanın kesim noktalarına göre ayarlamak,

h) Alevi kesim noktaları üzerinde istenilen süratle otomatik olarak yürüten kontrolları çalıştırmak,

i) Kesme işlemine nezaret etmek,

j) Gerektiği anlarda makinenin hareketinde ve gaz ayarında düzenlemeler yapmak,

k) Kesme işlemi sonunda makinenin çalışmasını durdurmak,

l) Döşediği rayları toplayıp makineyi ve rayları ilgili kısma göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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