Siber Güvenlik Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Siber Güvenlik Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Siber Güvenlik Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Siber Güvenlik Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Siber Güvenlik Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Siber Güvenlik Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Siber Güvenlik Uzmanı Maaşları

Siber Güvenlik Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 11750_TL'dir. En düşük Siber Güvenlik Uzmanı maaşı 7000_TL, En yüksek ise 16500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Siber Güvenlik Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2529.09

Meslek Adı :

Siber Güvenlik Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Siber saldırılara karşı bireylerin ve işletmelerin ağlar, programlar, cihazlar ve verilerin siber güvenliğini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Siber Güvenlik Uzmanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yeni algoritmalar belirlemek siber güvenlik altyapısını tasarlamak,

b) Koruyacağı sistemin saldırı açıklarını analiz etmek, açıkları kapatmak, yeni yazılımlar üretmek, değişiklik ve iyileştirmeler yapmak,

c) Siber Saldırı anında meydana gelebilecek kayıpları en az seviyeye indirmek,

d) Kullanıcılara yapılan sistem değişikliği hakkında bilgilendirmede bulunmak,

e) Siber Saldırı ataklarına karşı ürettiği yazılımları en iyi performansta kullanmak,

f) Hassas verileri siber saldırılardan korumak için güvenlik önlemlerini planlamak ve yürütmek,

g) Siber güvenlik ekibiyle işbirliği içerisinde çalışmak,

h) Yazılımları gerektiğinde güncellemek ve onarımını yapmak,

i) Mesleği alanında meydana gelen gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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