Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü görev tanımı nedir, Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü ne iş yapar, Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü Tanımı;

Silindir makinesi metal bükme tezgahında sac ve yassı gereçlerin istenilen eğimde, yay şeklinde, tam daire, yarım daire, konik parçalar büken kişidir.

Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü Maaşları

Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü maaşı ortalama aylık 3.380 - TL’dir. En düşük Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise4.550 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü Ne İş Yapar?

Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Parçanın resmini ve diğer özelliklerini incelemek,

b) Levha üzerine kılavuz çizgilerini işaretlemek,

c) Levha yada çubuğu tezgahın makaraları seviyesine kaldırmak ve üst makara ile alt makaralar arasına yerleştirmek,

d) Tezgahın üst makaralarını levhanın üzerine indirmek için el çarklarını yada levyeleri hareket ettirmek,

e) Levhanın makaralar arasından çekilerek kavisli bir şekil alması için tezgahı çalıştırmak,

f) Şablonla levhanın eğimini kontrol etmek,

g) İstenilen eğimi sağlayıncaya kadar, gerekirse makaraları ayarlayarak bükme işlemini sürdürmek,

h) Levhaların kenarlarını kıvırabilmek ve bükülen levha ve çubukları düzeltebilmek,

i) Levhaları bir preste bükebilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü mesleğinin meslek kodu 7223.47 olarak belirlenmiştir



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