Şişirmeci (İplik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şişirmeci (İplik) görev tanımı nedir, Şişirmeci (İplik) ne iş yapar, Şişirmeci (İplik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şişirmeci (İplik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şişirmeci (İplik) Tanımı;

__

Şişirmeci (İplik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Şişirmeci (İplik) Maaşları

Şişirmeci (İplik) maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Şişirmeci (İplik) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şişirmeci (İplik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.40

Meslek Adı :

Şişirmeci (İplik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Relaks iplikler dışında üretilen HB (HIGH-BULK) iplikleri şişirme (hacim kazandırma) bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şişirmeci (İplik), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Bobini kontrol etmek,

b) Bobini cağlığa takmak,

c) Yeni taktığı bobinin ucunu çalışan ipliğe düğümlemek,

d) İplik rehberlerinden ipliği geçirmek,

e) Fırından geçen ipliğin şişme oranını kontrol etmek,

f) Fırından çıktıktan sonra barabana bağlayarak patrona rezerve yapmak,

g) Makinenin temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?