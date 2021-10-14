Sistem Analisti (BT) Maaşı Ne Kadar? 2021 Sistem Analisti (BT) Maaşları ve İş İlanları

Sistem Analisti (BT) görev tanımı nedir, Sistem Analisti (BT) ne iş yapar, Sistem Analisti (BT) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sistem Analisti (BT) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sistem Analisti (BT) Tanımı;

İşlemleri bilgisayarla yapabilmek için inceleyen, nasıl yapılacağına karar veren ve çalışma sistemini hazırlayan kişidir.



Sistem Analisti (BT) Maaşı Ne Kadar? 2021 Sistem Analisti (BT) Maaşları

Sistem Analisti (BT) maaşı ortalama aylık 5.900- TL’dir. En düşük Sistem Analisti (BT) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sistem Analisti (BT) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Sistem Analisti (BT) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Sistem Analisti (BT) Ne İş Yapar?

Sistem Analisti işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak işlemleri inceleyerek işlemin planını hazırlamak,

b) Bilgisayar kotlama sistemine göre kotlayarak kütük düzenlemelerini yapmak,

c) İş akımını plan ve projesini çizmek,

d) Kullanılacak bilgisayar programlarını belirlemek,

e) Programlarda hangi işlemlerin yapılacağına karar vermek,

f) Kartlara işlenen programlarda hata olup olmadığını bilgisayarı işleterek saptamak,

g) Yeni programın bilgisayara önceden geçirilmiş programlarla çelişkili olup olmadığını kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sistem Analisti (BT) Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu :

Sistem Analistleri

Sistem Analisti (BT) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sistem Analisti (BT) mesleğinin meslek kodu 2511.01 olarak belirlenmiştir



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