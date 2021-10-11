Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) görev tanımı nedir, Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) ne iş yapar, Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) Tanımı;

Gıda vb. ürünlerin özelliklerini yitirmeden muhafaza edilmesi amacıyla kullanılan soğutma sistemleri ile binaların ısıtma ve soğutma sistemlerinin montaj, bakım ve onarımlarını yapan kişidir.

Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) Maaşı Ne Kadar? 2021 Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) Maaşları

Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) maaşı ortalama aylık 3.180 - TL’dir. En düşük Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.870- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) Ne İş Yapar?

Soğutmacı ve Havalandırmacı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Soğutma ve iklimlendirme cihazlarını kurmak,

b) Cihazların kontrol ve ayarlarını yaparak kullanıma hazır hale getirmek,

c) Soğutma ve havalandırma cihaz ve tesisatlarının düzenli bakımını yapmak,

d) Cihaz ve tesisattaki arızayı tespit etmek,

e) Arızalı parçaları tamir etmek yada yenisiyle değiştirmek,

f) Cihazların gaz basıncını ayarlamak,

g) Uygun vakumlama işlemlerini,izolasyonunu ,kaçak testlerini yapmak,

h) Kullandığı makine ve donanımların bakım ve temizliğini yapmak,

i) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) Meslek Ana Grubu

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) mesleğinin meslek kodu 7412.20 olarak belirlenmiştir



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