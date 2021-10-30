Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı görev tanımı nedir, Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı ne iş yapar, Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı Tanımı;

Soğutucu ev aletleri ve klimaların kullanımına ilişkin bilgi verme, montaj, ilk çalıştırma ve bakım onarım gibi teknik servis işlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı Maaşları

Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı maaşı ortalama aylık 5.200 - TL’dir. En düşük Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı Ne İş Yapar?

Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı; araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Temel bilgisayar donanım ve programlarını kullanmak, Bilgisayarda doküman hazırlamak,

b) Fiziksel büyüklükleri doğru olarak ölçmek,

c) Her türlü el ve güç araçlarını güvenli ve verimli bir şekilde kullanmak,

d) Temel elektrik malzemelerinin bağlantılarını yapmak, Temel elektrik devrelerini uygulamak,

e) Elektriksel büyüklükleri hatasız ve güvenli bir şekilde ölçmek, Analog devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri hatasız olarak kurmak,

f) Lojik devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri hatasız olarak kurmak,

g) Nitelikli lehim yapmak ve tekniğine uygun baskı devre hazırlamak,

h) Gerilim çoklayıcılar, doğrultma, filtre ve regüle devrelerini hatasız olarak kurmak

i) Güç kaynağı yapmak, Elektrik-elektronik sistemlerine ait matematiksel çözümleri yapmak,

j) Doğru akımda devre çözümlerini hatasız yapmak, Alternatif akımda devre çözümlerini hatasız yapmak,

k) Elektrik akımı, elde edilmesi ve etkileri ile ilgili temel esasları uygulamak,

l) Standartlara uygun Çizimler çizip, norm yazı yazabilmek,

m) Elektrik-elektronik devre şemalarını doğru okuyup, eksiksiz çizebilmek,

n) Elektrik-elektronik devre ve şemalarını bilgisayarda çizerek simülasyonu yapmak,

o) Elektrik-elektronik devre ve şemalarına ait baskı devreleri bilgisayar ortamında çizmek, Bilgisayarda temel geometrik çizimler yapmak, Verilen proje şemasını çizim programında çizmek

p) Anahtarlama ve tetikleme elemanlarını, katalog bilgilerine uygun olarak elektronik devrelerde kullanabilmek,

q) Transduser ve sensörleri, katalog bilgilerine uygun olarak elektronik devrelerde kullanabilmek,

r) İşlemsel yükselteçleri elektronik devrelerde kullanmak,

s) Arıza ve bakım karteksi oluşturup arşivlemek ve katalog okumak,

t) Sistem analizi yapıp tespit edilen arızaları giderebilmek,

u) Soğutma sistemi elamanlarını ve soğutucuları tanımak,

v) Soğutma sistemlerinde kullanılan ekovatın bakım/onarımını yapmak,

w) Soğutucuların soğutma bölümlerinin bakım/onarımını yapmak,

x) Klima çeşitlerini tanımak ve uygun klima seçimi yapabilmek,

y) Klimaların bakım/montaj işlerini yapmak,

z) Klimalarda kompresör bakım/onarım ve gaz basma işlemlerini yapmak. Klimaların tamirini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu

Havalandırma/klima Ve Soğutma Tesisatı Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı mesleğinin meslek kodu 7127.06 olarak belirlenmiştir

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