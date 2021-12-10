Soğutucu İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Soğutucu İmal İşçisi görev tanımı nedir, Soğutucu İmal İşçisi ne iş yapar, Soğutucu İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Soğutucu İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Soğutucu İmal İşçisi Tanımı;

Soğutucu ev aletleri ve klimaların montaj ve test işlemlerini yapan kişidir.

Soğutucu İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Soğutucu İmal İşçisi Maaşları

Soğutucu İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4.700 - TL’dir. En düşük Soğutucu İmal İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Soğutucu İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Soğutucu İmal İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Soğutucu İmal İşçisi Ne İş Yapar?

Soğutucu İmal İşçisi:İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Klima Alt şase sini üretim bandına almak,

b) Kompresörü ve kondonsörü şase üzerine monte etmek,

c) Kaynak işlemlerini yapmak,

d) Kompresör içine klima gazı basmak,

e) Elektronik devreleri takmak,

f) Ürünleri performans testine tabi tutmak,

g) Ürünün dış kasasını takmak,

h) Etiketlemek,kumanda, montaj aparatları ile ambalajlamak,

i) Sevkiyat ürün deposuna göndermek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Soğutucu İmal İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Meslek Birim Grubu :

Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Soğutucu İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Soğutucu İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 8212.01 olarak belirlenmiştir

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