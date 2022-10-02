Somun İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Somun İmal İşçisi görev tanımı nedir, Somun İmal İşçisi ne iş yapar, Somun İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Somun İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Somun İmal İşçisi Tanımı;

__

Somun İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Somun İmal İşçisi Maaşları

Somun İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Somun İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Somun İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.74

Meslek Adı :

Somun İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal parçaların birbirine kolaylıkla bağlanıp sökülebilmesi işlemlerinde kullanılan somunların imalatını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Somun İmal İşçisi, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Belirlenmiş standartlara uygun olarak yarı mamul haldeki işlenebilir nitelikli demir çubukları temin etmek,

b) Müşteriler tarafından herhangi bir numune veya teknik resim verilmemiş ise talep edilen ölçülerde teknik resim çizmek,

c) Demir çubukları ilgili takım tezgahı makinesinde işleyebilmek için makinenin işleme kapasitesine göre belirli uzunlukta kesmek,

d) İmalatı yapılacak belirlenmiş standartlardaki (boy, istenilen büyüklükte delik açılması) somun için ilgili takım tezgahı makinesinde makinesinin ayarlarını yapmak,

e) Belirli uzunlukta kesilen demir çubukları makineye yerleştirmek,

f) İlgili takım tezgahı makinesinde kesilen ve istenilen büyüklükte açılan deliklere vikvort ve metrik açmak için somunları sütunlu matkaba yerleştirmek, uygun ayarı yaparak vikvort ve metrikleri açmak,

g) İşlemi biten somunlara istenilen sertlik, dayanıklılık için ısıl işlem yaptırmak, galvanizle kaplatmak ve galvaniz kaplama sırasında renklendirilmesini sağlamak,

h) İmal edilen somunları alınan siparişe göre ölçü ve niteliklerine göre ayrı ayrı tasnif ederek ambalajlamak,

i) Ambalajlanmış somunları müşteriye iş yerinde teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?