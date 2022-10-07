Sondaj Kulesi Montörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sondaj Kulesi Montörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları görev tanımı nedir, Sondaj Kulesi Montörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları ne iş yapar, Sondaj Kulesi Montörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sondaj Kulesi Montörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sondaj Kulesi Montörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları Tanımı;

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Sondaj Kulesi Montörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları Maaşı Ne Kadar? 2022 Sondaj Kulesi Montörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları Maaşları

Sondaj Kulesi Montörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Sondaj Kulesi Montörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sondaj Kulesi Montörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8113.14

Meslek Adı :

Sondaj Kulesi Montörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kuyu Açma Ve Sondaj Makineleri Operatörleri Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Doğal gaz kuyularının açılmasında çeşitli sondaj ve tesisatını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sondaj Kulesi Montörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makara dayanakları kurarak bunları kule tepesindeki direklere bağlamak,

b) Sondaj boru ve kablolarının kaldırılıp indirilmesinde kullanılacak makara ve palangalara kablo geçirmek,

c) Diğer kurma işlerine ve teçhizatın sökülmesine yardım etmek,

d) Sondaj deliğine indirilen yada sondaj deliğinden çıkarılan boruların üst kısımlarına kaldırma teçhizatının takılmasını yada bu kısımlarının kaldırma teçhizatından ayrılmasını sağlamak,

e) Sondaj deliğini yumuşatmak yada sondaj burgusunu soğutmak için sondaj deliği içinde, hazırlanan çamuru devrettirmek,

f) Makara, palanga ve kabloları kontrol etmek, temizlemek, yağlamak ve onarmak,

g) Kule ekibinde çalışanların yerlerinde uzaklaşmaları sırasında bunların işlerini üstlenmek ve nezaret işlerine yardım etmek,

h) Pompaların bakımını yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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