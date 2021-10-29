Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) görev tanımı nedir, Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) ne iş yapar, Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) Tanımı;

Mesleki bilgi ve becerisi ile toplumun yapısında veya toplumu oluşturan insanları rahatsız eden, sosyal problemleri tespit ederek, getireceği önerilerle etkisiz hale getiren kişidir.

Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) Maaşları

Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) maaşı ortalama aylık 8.500 - TL’dir. En düşük Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) Ne İş Yapar?

Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sorunu olan kişiyi, grup veya toplumu, sosyoloji, psikolojik, ekonomik ve çevresel faktörler yönünden incelemek,

b) Kişilerle görüşüp onların problemlerini sebeplerini araştırarak, sorunun çözümlenmesi için araştırma yapmak,

c) Bulunan çözüm yolunu uygulamaya koyup, gereken yardımı tipini tespit etmek,

d) Kişilere danışmak ve onların kendi problemlerini anlamalarına yardımcı olmak,

e) Bireylerin sosyal ve kişisel uyumlarının gelişmesini destekleyip artırmak,

f) Mali yardım, tıbbi bakım, yerleşme veya bir evde kalma gibi uygun yardımların hazırlığını yapmak,

g) Fabrikalarda, sendikalarda, çocuk ıslahevi ve mahkemelerinde, rehabilitasyon ve araştırma merkezlerinde, huzur ve dinlenme evlerinde, hastanelerde ve çocuk yuvalarında konusu ile ilgili araştırma yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) mesleğinin meslek kodu 2635.05 olarak belirlenmiştir



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