Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane / Mandıra) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane / Mandıra) görev tanımı nedir, Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane / Mandıra) ne iş yapar, Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane / Mandıra) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane / Mandıra) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane / Mandıra) Tanımı;

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Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane / Mandıra) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane / Mandıra) Maaşları

Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane / Mandıra) maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane / Mandıra) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane / Mandıra) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.01

Meslek Adı :

Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane / Mandıra)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pastörize edilmiş sütü buharla ısıtarak daha dayanıklı hale getiren bir sterilize ünitesini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sterilizer (Süthane/Mandıra) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Buhar vanalarını açarak üniteye istenilen derecede sıcak buhar sevk etmek,

b) Sütü pompayla sterilize kazanlarına aktararak; sütün geliş hızını ayarlamak,

c) Sütün kazan içinde ısıtılarak sterilize edilmesine nezaret etmek,

d) Sütteki yağı parçalayan ve sütü soğutan üniteleri devreye sokmak,

e) Isı derecelerini ve işlemin seyrini panolara ve göstergelere bakarak kontrol etmek,

f) Sterilize edilip soğutulan sütü pompayla steril tanklarına almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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