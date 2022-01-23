Stilist Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Stilist maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Stilist pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Stilist nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Stilist olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Stilist Maaşı Ne Kadar? 2022 Stilist Maaşları

Stilist maaşı ortalama olarak aylık 13000_TL'dir. En düşük Stilist maaşı 8500_TL, En yüksek ise 17500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Stilist iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2163.05

Meslek Adı :

Stilist

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Ve Giysi Tasarımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çağdaş moda anlayışı ile giyim sektörünün hazır giyim ve ısmarlama giyim birimlerinde giysi modellerini tasarlayıp, bu tasarımlara uygun tekstil ürününü saptayan ya da tekstil ürününe göre model tasarımı ve uygun aksesuar seçimi yapan, bütün bu çalışmalarını resim, çizgi ve grafiklerle oluşturan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Stilist; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hazır giyim ve ısmarlama giyimde, uygulanabilir nitelikte, her türlü spor, abiye model tasarımı yapmak, kreasyon hazırlamak,

b) Firma tarzına uygun modeller üzerinde, günün moda anlayışına paralel değişiklikler yapmak, çeşitli görüşler üretmek,

c) Modele uygun renkte kumaş ve aksesuar seçimi yapmak,

d) Kumaşa veya tekstil türüne uygun model tasarlamak,

e) Günün moda anlayışını izlemek,

f) Ismarlama giyim üzerindeki çalışmalarda, müşterinin isteklerini ve fiziksel yapısını dikkate alarak model geliştirmek,

g) Her türlü takı, kemer, çanta, ayakkabı vb. aksesuar tasarımları yapmak,

h) Giysi üzerinde uygulanabilecek; aplike, brode nakış tasarımı yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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