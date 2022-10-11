Su Kaydırağı Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Su Kaydırağı Görevlisi Tanımı;
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Su Kaydırağı Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Kaydırağı Görevlisi Maaşları
Su Kaydırağı Görevlisi maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Su Kaydırağı Görevlisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Kaydırağı Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
9629.06
Meslek Adı :
Su Kaydırağı Görevlisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu :
Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Okur Yazar
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
- Görev ve İşlem Basamakları :
- Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Su Kaydırağı Görevlisi maaşlarına ek olarak sizlerde Su Kaydırağı Görevlisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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