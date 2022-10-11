Su Kaydırağı Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Su Kaydırağı Görevlisi görev tanımı nedir, Su Kaydırağı Görevlisi ne iş yapar, Su Kaydırağı Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Su Kaydırağı Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Su Kaydırağı Görevlisi Tanımı;

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Su Kaydırağı Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Kaydırağı Görevlisi Maaşları

Su Kaydırağı Görevlisi maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Su Kaydırağı Görevlisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Kaydırağı Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9629.06

Meslek Adı :

Su Kaydırağı Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

- Güncel Meslek : EVET

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