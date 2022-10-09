Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı görev tanımı nedir, Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı ne iş yapar, Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı Tanımı;

__

Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı Maaşları

Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.62

Meslek Adı :

Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Su ve maden suyu üretiminde palet bozma, dolum, etiketleme, şirinkleme, kolileme işlerinde görev alan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı; maden suyu üretiminde çalışan, yöneticilerin emir ve talimatlarına göre iş yapan, bu alanda bilgi, beceri ve niteliklere sahip kişidir.

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?