Sucuk Etiketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sucuk Etiketleme İşçisi görev tanımı nedir, Sucuk Etiketleme İşçisi ne iş yapar, Sucuk Etiketleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sucuk Etiketleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sucuk Etiketleme İşçisi Tanımı;

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Sucuk Etiketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sucuk Etiketleme İşçisi Maaşları

Sucuk Etiketleme İşçisi maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Sucuk Etiketleme İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sucuk Etiketleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8183.31

Meslek Adı :

Sucuk Etiketleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Satışa hazır hale gelen sucukların üzerine, özelliklerini taşıyan etiketleri yapıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sucuk Etiketleme İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretimde bağırsaklara doldurulmuş olan sucukların fırınlama işlemi için fırın arabalarına istiflemek.

b) Fırınlama aşamasından sonra çıkan sucukları uygun koşullarda muhafaza etmek

c) Satışa hazır hale gelen sucukların üzerlerine ürünün özelliklerini taşıyan etiketleri yapıştırmak,

d) Departmanındaki makine, cihazların bakım ve basit onarımlarını yapmak,

e) Temizlik ve hijyen kurallarına uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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