Sünger Kesim Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Sünger Kesim Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Sünger Kesim Makinesi Operatörü ne iş yapar, Sünger Kesim Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sünger Kesim Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sünger Kesim Makinesi Operatörü Tanımı;

Dikey, yatay ve döner tablalı sünger kesim makinelerinde istenilen ebat, ölçü ve adette blok süngerlerin kesimini yapan kişidir.

Sünger Kesim Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Sünger Kesim Makinesi Operatörü Maaşları

Sünger Kesim Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 5.750 - TL’dir. En düşük Sünger Kesim Makinesi Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sünger Kesim Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Sünger Kesim Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Sünger Kesim Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Sünger Kesim Makinesi Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yoğunluğuna göre iş listesini düzenlemek

b) Kesim yapılacak blok süngerleri kesim alanına taşımak,

c) Kesim ölçülerine göre sünger kesim makinesinin ayarlarını yapmak,

d) Kesilecek blok süngerlerin kesim bilgilerini seri numarası ile birlikte kesim makinesine girmek,

e) Blok süngerlerin kesime uygun şekilde kesim makinesi tezgahına yerleştirmek,

f) Minimum fire verecek şekilde ve hatasız olacak şekilde yarı mamul kesim işlemini yapmak,

g) Kesim esnasında tespit ettiği uygunsuzluklar için gerekli müdahalede bulunmak,

h) Yaptığı kesim bilgilerini makine kesim formuna kaydetmek,

i) Kesim işi biten süngerleri ilgili bölüme göndermek,

j) Sünger kesim makinelerinin günlük bakımlarını yapmak,

k) Tespit ettiği makine arızalarını ilgililer bildirmek,

a) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

b) Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sünger Kesim Makinesi Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Sünger Kesim Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Sünger Kesim Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sünger Kesim Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8159.13 olarak belirlenmiştir

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