Süper Fosfatlı Gübre İmalat Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Süper Fosfatlı Gübre İmalat Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Süper Fosfatlı Gübre İmalat Makinesi Operatörü ne iş yapar, Süper Fosfatlı Gübre İmalat Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Süper Fosfatlı Gübre İmalat Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Süper Fosfatlı Gübre İmalat Makinesi Operatörü Tanımı;

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Süper Fosfatlı Gübre İmalat Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Süper Fosfatlı Gübre İmalat Makinesi Operatörü Maaşları

Süper Fosfatlı Gübre İmalat Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Süper Fosfatlı Gübre İmalat Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süper Fosfatlı Gübre İmalat Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.33

Meslek Adı :

Süper Fosfatlı Gübre İmalat Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fosfat ve sülfirik asidi kimyasal işlemlere tabi tutarak süper fosfat gübresi imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Süper Fosfatlı Gübre İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmalatta kullanılacak katı haldeki fosfatlı değirmende öğütmek,

b) Sülfirik asidi kulelerde suyla işleme tabi tutarak imalata hazırlamak,

c) Öğütülen fosfat ve sülfirik asidi mikser karıştırıcısında karıştırmak,

d) Karışımdan numune alıp, laboratuarda kontrol ettirmek,

e) Çamur haline gelen karışımı granüle makinesinde istenilen ebatta taneler haline getirmek,

f) İmal edilen gübreyi depolara sevketmek,

g) Süper fosfat gübresi imal eden bir tesis üzerinde ihtisası olabilir ve o suretle ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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