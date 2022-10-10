Süper Kalandır Makinesi Operatörü (Kağıt) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Süper Kalandır Makinesi Operatörü (Kağıt) Tanımı;

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Süper Kalandır Makinesi Operatörü (Kağıt) Maaşı Ne Kadar? 2022 Süper Kalandır Makinesi Operatörü (Kağıt) Maaşları

Süper Kalandır Makinesi Operatörü (Kağıt) maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Süper Kalandır Makinesi Operatörü (Kağıt) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süper Kalandır Makinesi Operatörü (Kağıt) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8171.15

Meslek Adı :

Süper Kalandır Makinesi Operatörü (Kağıt)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Hamuru Ve Kağıt İmalat Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Isıtılmış ve çentiklenmiş silindirleriyle kağıtların yüzüne cila ve parlaklık veren bir süper kalandır makinesini çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Süper Kalandır Makinesi Operatörü (Kağıt) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Vinç veya sapan yardımıyla kağıt bobini makine üzerindeki makaraya yerleştirmek,

b) Kağıdın ucunu sarma makarasına tespit etmek,

c) Kağıdı makine silindirleri arasından geçirerek kağıdın gerginliğini, silindirlerin sıcaklık ve basınçlarını ve kağıda verilecek buharı düzenleyen kontrolleri ayarlamak,

d) Kağıtta kir, zift lekeleri, buruşukluk olup olmadığını muayene edip, sarma işinin doğru ve sıkı olmasını sağlamak,

e) Kağıttaki kopukları, zamkla veya onarma bantı ve düz sıcak ütüyle yapıştırıp eklemek,

f) Özel bir aletle kağıt numunelerinin cilasını ve parlaklığını kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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