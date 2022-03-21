Suptropik İklim Bitkileri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Suptropik İklim Bitkileri Teknikeri görev tanımı nedir, Suptropik İklim Bitkileri Teknikeri ne iş yapar, Suptropik İklim Bitkileri Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Suptropik İklim Bitkileri Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Suptropik İklim Bitkileri Teknikeri Tanımı;

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Suptropik İklim Bitkileri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Suptropik İklim Bitkileri Teknikeri Maaşları

Suptropik İklim Bitkileri Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Suptropik İklim Bitkileri Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Suptropik İklim Bitkileri Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.23

Meslek Adı :

Suptropik İklim Bitkileri Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Açık alan veya örtü altında tropik veya yarı tropik (muz, kivi, avokado, mongo vb.) bitkilerin yetiştirilmesi ile ilgili işleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Subtropik İklim Bitkileri Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

: a) Müşteri ihtiyaçlarını saptamak, üretim aşamalarına yansıtılması için çalışmalar yapmak,

b) Üretimi yapılacak tropik bitkilerin yetiştirileceği alan veya mekanı (sera veya açık alan) hazırlamak,

c) Tohum veya fide seçimi yapmak,

d) Ekim alanının hazır hale getirilmesi için gerekli drenaj, temizlik, toprağın fiziksel veya kimyasal yapısının düzenleme çalışmasını yapmak,

e) Tohum veya fideyi hazırlanan alana ekmek veya dikmek,

f) Yetiştirme tekniklerini (ilaçlama, gübreleme, sulama, budama vb.) uygulamak,

g) Bitkilerdeki hastalık veya zararlılara karşı mücadele etmek,

h) Hasat işlerinin gerçekleştirilmesi çalışmalarını yapmak,

i) Gerektiğinde üretilen bitkilerin satış ve pazarlamasını yapmak,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

k) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, uyulmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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