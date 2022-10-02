Süpürge İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Süpürge İmal İşçisi görev tanımı nedir, Süpürge İmal İşçisi ne iş yapar, Süpürge İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Süpürge İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Süpürge İmal İşçisi Tanımı;

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Süpürge İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Süpürge İmal İşçisi Maaşları

Süpürge İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Süpürge İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Süpürge İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7317.05

Meslek Adı :

Süpürge İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Ağaç, Sepetçilik Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Süpürge otu, bitkisel lifler, kıl veya elyaf gibi malzemeyi seçip hazırlayan ve bunları elle veya makine ile süpürge sapına tespit eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Süpürge İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak süpürgenin tipine göre malzemeyi tasnif edip karıştırmak ve temizleyip hazırlamak,

b) Malzemeyi sapın bir ucuna yerleştirirken otların yanlarına doğru açılarak yassı bir şekil almasına dikkat etmek,

c) Bunları telle, sicimle veya metal bantlarla sarıp tespit etmek ve süpürgenin uç kısmını istenilen uzunlukta kesip düzeltmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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