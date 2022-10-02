Sürekli Form Harman Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sürekli Form Harman Operatörü görev tanımı nedir, Sürekli Form Harman Operatörü ne iş yapar, Sürekli Form Harman Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sürekli Form Harman Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sürekli Form Harman Operatörü Tanımı;

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Sürekli Form Harman Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Sürekli Form Harman Operatörü Maaşları

Sürekli Form Harman Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sürekli Form Harman Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sürekli Form Harman Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7323.14

Meslek Adı :

Sürekli Form Harman Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Baskı Tamamlama Ve Ciltleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; makineyi gerçekleştirilecek işleme uygun olarak hazırlayan, harman makinesi ile sürekli form harmanlama yapan, makinenin periyodik bakımını gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sürekli Form Harman Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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