Şurup İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şurup İmal İşçisi görev tanımı nedir, Şurup İmal İşçisi ne iş yapar, Şurup İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şurup İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şurup İmal İşçisi Tanımı;

__

Şurup İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Şurup İmal İşçisi Maaşları

Şurup İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Şurup İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şurup İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.58

Meslek Adı :

Şurup İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Şurup cinsi ilaçların karışımlarını hazırlayıp karıştırma kazanlarında işleme tabi tutarak şurup imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şurup İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmalatta kullanılacak kimyevi maddeleri ve şekerle suyu ayrı karıştırma kazanlarında karıştırmak,

b) Meydana gelen karışımları belirli oranlarda karıştırıcıda tekrar işleme tabi tutmak,

c) Karışımdan numune alarak laboratuarda tahlil yaptırmak,

d) Alınan neticeye göre karışımı filtreden geçirmek,

e) Filtre edilen şurubun kalite kontrolünü yaptırıp dinlenme tankına aktarmak,

f) Şurup cinsine göre çözelti, su ve şeker karışımını kazanlarda buharla kaynatabilir. Şurup doldurma makinesini çalıştırabilir. Belirli tip şurup imalatı konusunda ihtisası olabilir ve o suretle ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?